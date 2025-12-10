என் மலர்tooltip icon
      உஸ்தாத் பகத் சிங் - தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையில் பவன் கல்யாண் படத்தின் பாடல் ப்ரோமோ
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Dec 2025 1:08 AM IST
      • பவனுக்கு ஜோடியாக அவரை விட 30 வயது இளையவரான ஸ்ரீலீலா நடிக்கிறார்.
      • தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைத்த இந்த முழு பாடலும் 13 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

      தெலுங்கு பவர் ஸ்டார் பவன் கல்யாண் இரு புறம் ஆந்திர துணை முதல்வராக இருந்துகொண்டு மறுபுறம் படங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

      இயக்குனர் ஹரிஷ் சங்கர் இயக்கத்தில் 'உஸ்தாத் பகத் சிங்' என்ற படத்தில் பவன் நடித்துள்ளார். மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரித்த இந்தப் படத்தில், பவனுக்கு ஜோடியாக அவரை விட 30 வயது இளையவரான ஸ்ரீலீலா நடிக்கிறார்.

      இந்நிலையில் இந்த படத்தின் முதல் பாடல் ப்ரோமோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. விஷால் தத்லானி இதை பாடியுள்ளார். தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைத்த இந்த முழு பாடலும் 13 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

      பவன் கல்யாண் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் ஸ்ரீலீலா pawan kalyan Devi Sri Prasad Sri leela 
