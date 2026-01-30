Live
      அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிக்கும் வித் லவ் டிரெய்லர் வெளியானது
      அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிக்கும் "வித் லவ்" டிரெய்லர் வெளியானது

      30 Jan 2026 6:48 PM IST
      வித் லவ் படம் பிப்ரவரி 6-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

      டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தின் மூலம் பிரபலமானவர் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த். தற்போது வித் லவ் படம்மூலம் இவர் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார். இதில் ஜீவிந்த்க்கு ஜோடியாக அனஸ்வரா ராஜன் நடித்துள்ளார்.

      இப்படத்தை 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி', 'லவ்வர்' படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய மதன் இயக்கியுள்ளார். MRP என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிப்பில் ஷான் ரோல்டன் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

      இப்படத்தின் டீசர், முதல் பாடல் எல்லாம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், படம் பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      படம் வெளியாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், வித் லவ் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது.

