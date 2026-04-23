ஜன நாயக கடமையை நிறைவேற்றிய திரைப்பிரபலங்கள்...

சென்னை ஆயிரம்விளக்கு தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரி வாக்குச்சாவடியில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது மகளுடன் வந்து வாக்கினை பதிவு செய்தார்.
மக்கள் நீதி மய்யத் தலைவரும் நடிகருமான கமல்ஹாசன் தனது மகள் ஸ்ருதிஹாசனுடன் வந்து தனது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினார்.
ஸ்டெல்லா மேரிஸில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சவாடியில் நடிகர் கவுதம் கார்த்திக் வாக்கு செலுத்தினார்.
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தனது மனைவி ஆர்த்தியுடன் சென்று வாக்களித்தார்.
நடிகர் கருணாஸ் தனது மனைவி, மகனுடன் வந்து வாக்கினை செலுத்தினார்.
வாக்கு செலுத்திய ஆர்.கே.பாலாஜி
நடிகர் ஜெய் தனது வாக்கினை செலுத்தினார்
வாக்கு செலுத்திய இசையமைப்பாளர் அனிருத்
நடிகர் குஷ்பு வாக்கினை செலுத்தினார்.
இயக்குனர் அட்லீ தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.
சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்கு செலுத்தினார் நடிகர் தனுஷ்.
நடிகை சரண்யா
வாக்கு செலுத்திய நடிகர் விக்ரம்
வாக்களித்தார் நடிகர் பிரபு
#WATCH | Chennai: As the voting is currently underway for the Tamil Nadu Legislative Assembly Elections 2026, actors Prabhu and Vikram Prabhu cast their votes at the Thakkar Bapa Vidyalaya polling station in T. Nagar, Chennai. pic.twitter.com/cjjXgOL6H8