சினிமா செய்திகள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரெய்லர் வெளியானது | Pallichattambi

டொவினோ தாமஸ்க்கு ஜோடியாக கயாடு லோகர் நடிக்கிறார்
Published on

டொவினோ தாமஸ் நடிப்பில் கடந்தாண்டு ஐடெண்டிட்டி மற்றும் நரிவேட்டை திரைப்படம் வெளியானது. இந்த இரண்டு திரைப்படமும் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

மேலும், கடந்தாண்டு வெளியாகி பட்டையை கிளப்பிய லோகா திரைப்படத்தில் சாத்தான் என்ற கதாப்பாத்திரத்தில் டொவினோ தாமஸ் நடித்திருந்தார் . லோகா 2 படத்தில் முன்னணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க இருக்கிறார்.

தற்போது டிஜோ ஜோஷ் ஆண்டனி இயக்கத்தில் 'பள்ளிச்சட்டம்பி' படத்தில் டொவினோ தாமஸ் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக கயாடு லோகர் நடிக்கிறார்.

இப்படம் வரும் ஏப்ரல் 10ம் தேதி வெளியாகிறது. இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், பள்ளிச்சட்டம்பி படத்தின் டிரெய்லர் இன்று வெளியானது.

டிரெய்லர்
pallichattambi
பள்ளிச்சட்டம்பி
Trailer release

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com