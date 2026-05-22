சினிமா செய்திகள்

‘ஹபீபி’ படத்தின் ‘ரூஹி ரூஹி’ பாடல் வெளியானது!

ஸ்வேதா மோகன் பாடலை பாடியுள்ளார்.
‘ஹபீபி’ படத்தின் ‘ரூஹி ரூஹி’ பாடல் வெளியானது!
Published on

‘அவள் பெயர் தமிழரசி’, ‘விழித்திரு’ படங்களை இயக்கிய மீரா கதிரவன் இயக்கத்தில் புதிதாக உருவாகி உள்ளப் படம் ஹபீபி. இஸ்லாமியர்களின் வாழ்வியலையும், காதலையும் மையமாக வைத்து இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

இதில் இயக்குநர் கஸ்தூரி ராஜா, மாளவிகா மனோஜ் உடன் பல புதுமுகங்கள் நடித்துள்ளனர். நேசம் என்டர்டெயிண்மென்ட் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு, சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படம் மே.28ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், சமீபத்தில் இதன் டிரெய்லர் வெளியானது. இந்நிலையில் இன்று இப்படத்தின் 'ரூஹி ரூஹி' பாடல் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

Habeebi
ஹபீபி
Roohe Roohe
Shweta Mohan
ரூஹி ரூஹி
ஸ்வேதா மோகன்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com