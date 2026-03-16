4 Oscar விருதுகளை வென்று அசத்திய சின்னர்ஸ் திரைப்படம்

பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட Sinners திரைப்படம் 4 ஆஸ்கார் விருதுகளை வென்று அசத்தியுள்ளது.
திரையுலகின் மிகவும் மதிப்புமிக்க ஒன்றாக ஆஸ்கார் அகாடமி விருதுகள் இருக்கின்றன. 98 வது ஆஸ்கார் விருதுகள் விழா 16 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் நடைபெற்று வருகிறது.
சிறந்த நடிகர் விருது மைக்கேல் பி. ஜோர்டனுக்கும் சிறந்த அசல் திரைக்கதை விருது இயக்குநர் ரயான் கூக்ளருக்கும் வழங்கப்பட்டது.
சிறந்த அசல் பாடல் பிரிவில் லுட்விக் கோரன்சன் தனது இரண்டாவது ஆஸ்கர் விருதைப் பெற்றார். சிறந்த ஒளிப்பதிவிற்கான ஆஸ்கர் விருதை ஆட்டம் டுரால்ட் அர்காபாவ் வென்றார். இதன்மூலம் சிறந்த ஒளிப்பதிவிற்கான ஆஸ்கர் விருதை வென்ற முதல் பெண் என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார்.