'தலைவர் 173'-அஸ்வத் மாரிமுத்து கூட்டணியில் மாஸ் காட்டும் ரஜினிகாந்த்!"

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் தற்காலிக தலைப்பான ‘தலைவர் 173’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தப் படத்தை இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், படத்தின் ஆரம்ப கட்ட காட்சிகள் சென்னை பூந்தமல்லி பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட பிரம்மாண்ட செட்டில் படமாக்கப்பட்டு வருவதாக சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தப் படம் கமல்ஹாசனின் Raaj Kamal Films International நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகி வருகிறது. ஆரம்பத்தில் இயக்குநர் சுந்தர் சி இந்தப் படத்தை இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் அவர் விலகிய நிலையில், சிபி சக்கரவர்த்தி பெயர் இயக்குநராக பேசப்பட்டது. ஆனால், தொடர்ந்து ஏற்பட்ட தாமதங்களுக்குப் பிறகு அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குநராக பொறுப்பேற்றுள்ளதாக சினிமா வட்டாரங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது.
தற்போது ரஜினிகாந்த் இன்னும் படப்பிடிப்பில் இணையவில்லை என்றும், அவர் பங்கேற்கும் முதல் காட்சி படத்தின் தொடக்கப் பாடல் காட்சியாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அந்தப் பாடலுக்கு நடன அமைப்பாளர் சாண்டி மாஸ்டர் பணியாற்றலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும், அஸ்வத் மாரிமுத்துவின் ‘டிராகன்’ படத்தில் நடித்த மிஸ்கின் இந்தப் படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கலாம் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. இருப்பினும் நடிகர் பட்டியல், கதைக்களம், தொழில்நுட்பக் குழு உள்ளிட்ட விவரங்கள் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை.
இதற்கிடையில், ரஜினிகாந்த் இந்தப் படத்தில் முதன்முறையாக மருத்துவர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கக்கூடும் என்ற தகவலும் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் வெளியாகவில்லை என்றாலும், முன் தயாரிப்பு பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. பொங்கல் 2027 வெளியீட்டை இலக்காகக் கொண்டு உருவாகி வரும் ‘தலைவர் 173’, ரஜினிகாந்தின் அடுத்த மிகப்பெரிய படமாக ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.