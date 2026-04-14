தக்ஸிலா – விமர்சனம்
தக்ஸிலா(2 / 5)
பழமையான தக்ஷஷிலா நகரத்தின் வரலாற்றையும், அதனை மையமாக கொண்ட நவீன அரசியல் மர்மத்தையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட படம்தான் தக்ஸிலா. 2026 காலக்கட்டத்தில் நடக்கும் கதையில், ஒரு இளம் தொல்பொருள் ஆய்வாளர் நாயகன் சதீஷ் ராமகிருஷ்ணன் பழமையான சிதைந்த கட்டிடங்களின் உள்ளே மறைந்திருந்த ரகசிய ஆவணங்களை கண்டுபிடிக்கிறார். அந்த ஆவணங்களில், தற்போதைய அரசியலையே மாற்றக்கூடிய ரகசியம் இருப்பது அவருக்கு தெரிய வருகிறது.
அந்த ரகசியத்தை உடைக்க முயலும் சதீஷ் ராமகிருஷ்ணன், சாணக்யரின் போதனைகள் மற்றும் குறியீடுகளை புரிந்துகொள்ளும் முயற்சியில் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்கிறார். அதே நேரத்தில், அரசியல் சதிகள், துரோகங்கள், தொடர்ந்து வரும் ஆபத்துகள் ஆகியவை கதையை முன்னேடுக்கிறது.
இறுதியில் அந்த ரகசியம் என்ன? ரகசியம் வெளிவந்ததா? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.
படத்தில் நாயகனாக நடித்து இருக்கும் சதீஷ் ராமகிருஷ்ணன், ஒரு தொல்பொருள் ஆய்வாளராக தனது கதாபாத்திரத்தை நன்றாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அறிவும், பயமும் கலந்த அவரது நடிப்பு கதைக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது. வில்லன் கதாபாத்திரம் சாதாரணமாக இல்லாமல், தனக்கென ஒரு நோக்கத்துடன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற துணை கதாபாத்திரங்களும் கதைக்கு தேவையான ஆதரவை வழங்குகின்றன.
இயக்குனர் சதீஷ் ராமகிருஷ்ணன், வரலாறு மற்றும் நவீன கால அரசியல் த்ரில்லரை இணைக்க முயற்சி செய்துள்ளார். கடந்த காலமும், நிகழ்காலமும் மாறி வரும் காட்சிகள் கதைக்கு வித்தியாசமான அமைப்பை கொடுக்கிறது. திரைக்கதை சுவாரஸ்யமாக நகர்ந்தாலும், சில இடங்களில் மேலும் வலுவாக இருந்திருக்கலாம் என்ற உணர்வு வருகிறது.
சதீஷ் ராமகிருஷ்ணனின் ஒளிப்பதிவு மற்றும் பின்னணி இசை படத்தின் மனநிலையை உருவாக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக மர்மம் மற்றும் சஸ்பென்ஸ் காட்சிகளில் இது சிறப்பாக வேலை செய்கிறது.