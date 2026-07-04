ரவி மோகனின் திடீர் வேண்டுகோள்: நெகிழ்ச்சியுடன் பதிலளித்த பிரதீப் ரங்கநாதன்!

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் வலம் வரும் பிரதீப் ரங்கநாதன், தனது நெருங்கிய நண்பரும் நடிகருமான ரவி மோகனின் திடீர் கோரிக்கைக்கு நெகிழ்ச்சியான பதில் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
இவர்களது நட்பு கடந்த 2019-ம் ஆண்டு பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்குநராக அறிமுகமான 'கோமாளி' திரைப்படத்தில் இருந்தே தொடர்ந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற தனியார் விருது வழங்கும் விழாவில் ரவி மோகன் மற்றும் பிரதீப் ரங்கநாதன் இருவரும் கலந்துகொண்டனர். அப்போது மேடையில் பேசிய ரவி மோகன், பிரதீப் ரங்கநாதனிடம் ஒரு சுவாரஸ்யமான மற்றும் ஆச்சரியமான கோரிக்கையை வைத்தார். தனது அடுத்த இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் கதாநாயகனாக நடிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
இதற்குப் பதிலளித்த பிரதீப், "தற்போது நான் ஒப்புக்கொண்டுள்ள அனைத்து படங்களையும் முடித்த பிறகு, கண்டிப்பாக உங்களது திரைப்படத்தில் நடிப்பேன்" என்று உறுதியளித்தார்.
பிரதீப்பின் பதிலைத் தொடர்ந்து ரவி மோகன் அவரிடம் மற்றொரு கேள்வியைக் கணையாகத் தொடுத்தார். "ஒருவேளை உனக்கு வெற்றிமாறன், மணி ரத்னம், அஸ்வத் மாரிமுத்து மற்றும் நான் ஆகிய நால்வரில் யாருடைய படத்தில் முதலில் நடிப்பாய் என்ற வாய்ப்பு வந்தால், யாரைத் தேர்ந்தெடுப்பாய்?" என்று கேட்டார்.
இதற்கு சற்றும் யோசிக்காமல் பதிலளித்த பிரதீப் ரங்கநாதன், "நான் உங்களைத்தான் தேர்ந்தெடுப்பேன். உங்களது படத்திற்கே எனது முதல் கால்ஷீட் தேதிகளைக் கொடுப்பேன்" என்று கூறி தங்களது ஒரு தசாப்த கால ஆழமான நட்பை மேடையில் நிரூபித்தார்.
தொடர்ச்சியாக மூன்று 100 கோடி ரூபாய் வசூல் சாதனைப் படங்களைக் கொடுத்து தயாரிப்பாளராகவும் உருவெடுத்துள்ள பிரதீப் ரங்கநாதன், அடுத்ததாக அஸ்வத் மாரிமுத்து மற்றும் மமிதா பைஜூ இணையும் பெண் மையக் கதாபாத்திரம் கொண்ட திரைப்படத்தைத் தயாரிக்கவுள்ளார்.
மறுபுறம், ரவி மோகன் தற்போது யோகி பாபுவை முதன்மைக் கதாபாத்திரமாகக் கொண்டு 'அன் ஆர்டினரி மேன்' என்ற தனது முதல் திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். மேலும் லோகேஷ் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸின் ஒரு பகுதியான 'பென்ஸ்' திரைப்படத்திலும், ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியாகவுள்ள 'கராத்தே பாபு' திரைப்படத்திலும் அவர் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.
இந்த இருவரின் கூட்டணி விரைவில் அமைந்தால், அது 'கோமாளி' படத்திற்குப் பிறகு ஒரு முழுமையான வட்டமாக அமையும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர்.