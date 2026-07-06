காரில் இருந்து இறங்கி மாஸ் காட்டிய ரஜினி-அஷ்வத் மாரிமுத்து நெகிழ்ச்சி!

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 173-வது திரைப்படமாக உருவாகி வரும் 'தர்மன்' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்து இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து பகிர்ந்துள்ள சுவாரசியமான தகவல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
உலக நாயகன் கமல் ஹாசனின் ராஜ் கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில், 'ஓ மை கடவுளே' மற்றும் 'டிராகன்' படங்களின் இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் இப்படம் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது.
இப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஒரு மருத்துவர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார் என்பது அண்மையில் வெளியான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டு, ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
இந்நிலையில், படத்தின் முதல் காட்சி குறித்து நெகிழ்ச்சியோடு பேசியுள்ள இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து, 'தர்மன்' திரைப்படத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் முதன்முதலில் தோன்றும் மாஸ் காட்சியைக் விவரித்துள்ளார்.
அந்த சீனில் ரஜினிகாந்த் காரில் இருந்து கீழே இறங்கி, தனது அசாத்தியமான மற்றும் பிரத்யேகமான ஸ்டைலில் நடந்து ஒரு மருத்துவமனைக்குள் நுழைவார் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
படப்பிடிப்பின் போது அந்த மாஸ் காட்சியை மானிட்டரில் பார்த்த போது, ஒரு இயக்குநராக இருப்பதை மறந்து, தீவிர ரஜினிகாந்த் ரசிகனாகத் தான் தன்னை முற்றிலும் மறந்து விசிலடித்துக் கொண்டாடித் தீர்த்ததாக அஷ்வத் மாரிமுத்து எமோஷனலாகப் பகிர்ந்துள்ளார்.
இப்படத்தில் ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து சிம்ரன், ராஷி கண்ணா, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்து வருகின்றனர். அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு அன் அறிவு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்களாகப் பணியாற்றுகின்றனர்.
'தர்மமே வெல்லும்' என்ற டேக்லைனுடன், குடும்ப சென்டிமென்ட் மற்றும் அதிரடி த்ரில்லர் கலந்த பக்கா கமர்ஷியல் எண்டர்டெய்னராக உருவாகும் 'தர்மன்' திரைப்படத்தின் இந்த ஆரம்பகட்ட அப்டேட், தியேட்டர்களில் ரஜினி ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய கொண்டாட்டமாக அமையப்போகிறது என்பதை இப்போதே உறுதி செய்துள்ளது.