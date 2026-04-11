பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே மாரடைப்பால் மருத்துவமனையில் அனுமதி | Asha Bhosle

மூத்த பின்னணிப் பாடகி ஆஷா போஸ்லே உடல்நலக்குறைவு காரணமாக தெற்கு மும்பையில் உள்ள ப்ரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

92 வயதான ஆஷா போஸ்லேவுக்கு இன்று மதியம் வீட்டில் இருந்தபோது மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதைத்தொடர்ந்து அவர் மருத்துவமனைக்கு அவசரமாகக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

மருத்துவமனை வட்டாரங்களின்படி, அவர் தற்போது அவசர மருத்துவப் பிரிவில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

மருத்துவர்கள் அவரது உடல்நிலையை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

மகாரஷ்டிராவின் சாங்கியில் 1933 ஆம் ஆண்டு பிறந்த ஆஷா போஸ்லே மறைந்த புகழ்பெற்ற பாடகி லதா மங்கேஷ்கரின் சகோதரி ஆவார்.

எழுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆஷா போஸ்லே பல்வேறு மொழிகளிலும் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடியுள்ளார்.

2000ல் தாதாசாஹிப் பால்க்கே விருதும் 2008ல் பத்மவிபூஷனும் இரண்டு முறை தேசிய திரைப்பட விருதும் பெற்றவர் ஆஷா போஸ்லே.

தமிழில் ஹே ராம் படத்தில் வரும் 'நீ பார்த்த பார்வைக்கொரு நன்றி' உட்பட இளையராஜா இசையில் பல்வேறு பாடல்களை ஆஷா போஸ்லே பாடியுள்ளார்.

Related Stories

No stories found.
