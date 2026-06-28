நடிகர் சங்க தேர்தல் வழக்கு: ஜூலை 1-ல் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் தற்போதைய நிர்வாகிகளின் பதவிக்காலம் நீட்டிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வரும் ஜூலை 1, 2026 அன்று தனது இறுதி உத்தரவைப் பிறப்பிக்கவுள்ளது.
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் நாசர் (தலைவர்), விஷால் (பொதுச்செயலாளர்) மற்றும் கார்த்தி (பொருளாளர்) ஆகியோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இவர்களது அதிகாரப்பூர்வ 3 ஆண்டு பதவிக்காலம் கடந்த 2025 மார்ச் 19 அன்று முடிவடைந்தது.
எனினும், கடந்த 2024 செப்டம்பர் 8 அன்று நடந்த நடிகர் சங்கத்தின் 68-வது பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இவர்களின் பதவிக்காலத்தை 2028 வரை நீட்டிக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசும் கடந்த 2025 அக்டோபர் 14 அன்று இவர்களின் பதவிக்காலத்தை நீட்டித்து அரசாணை வெளியிட்டது.
பொதுக்குழு தீர்மானத்தின்படி நிர்வாகிகள் பதவியில் நீடிப்பது சட்டவிரோதமானது எனக் கூறி தொடரப்பட்ட இந்த சிவில் வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஏ.டி.மரியா கிளேட் விசாரித்தார். தமிழக அரசு ஏற்கனவே அரசாணை பிறப்பித்து இவர்களின் பதவிக்காலத்தை நீட்டித்துள்ள நிலையில்,
இந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் மனுதாரருக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கப்போகிறது என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி, அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்து வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்திருந்தார். இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் வரும் ஜூலை 1-ஆம் தேதி முக்கிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படவுள்ளது.