ஆர்யாவின் Mr X படத்திற்கு U/A சான்றிதழ்

மனு ஆனந்த் இயக்கத்தில் ஆர்யா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்திற்கு தணிக்கை குழு U/A சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது.
மனு ஆனந்த் இயக்கத்தில் ஆர்யா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் 'மிஸ்டர் எக்ஸ்' (Mr X). இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு 2023-ம் ஆண்டு தொடங்கி 2024-ல் நிறைவடைந்தது. அதன்பின் பல சர்ச்சைகளையும், தாமதங்களையும் சந்தித்த இப்படம் இந்த மாதத்திற்குள் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில் தணிக்கை குழு படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. இப்படத்தின் Satellite உரிமையை ஸ்டார் விஜயும், டிஜிட்டல் உரிமையை ஹாட்ஸ்டாரும் வாங்கியுள்ளன.

பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் மஞ்சு வாரியர், சரத்குமார் மற்றும் கௌதம் ராம் கார்த்திக் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும் அதுல்யா ரவி, ரைசா வில்சன், ஜெயபிரகாஷ், காளி வெங்கட் மற்றும் அனகா ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர்.

மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்தை அருள் வின்சென்ட் ஒளிப்பதிவு செய்ய, திபு நினன் தாமஸ் இசையமைக்க, பிரசன்னா ஜி.கே படத்தொகுப்பு மேற்கொண்டுள்ளார்.

