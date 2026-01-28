Live
      Money... Money... Money... வசூல் குவிக்கும் மங்காத்தா
      Money... Money... Money... வசூல் குவிக்கும் 'மங்காத்தா'

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Jan 2026 10:18 AM IST
      • மங்காத்தா’ படத்தின் ரீ ரிலீஸை ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
      • ரீ ரிலீஸில் இதுவரை வெளிவந்த படங்கள் செய்த அனைத்து சாதனைகளையும் ‘மங்காத்தா’ முறியடித்துள்ளது.

      இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் அஜித் நடிப்பில் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு வெளியான 'மங்காத்தா' படம் கடந்த 23-ந்தேதி மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியானது. 'மங்காத்தா' படத்தின் ரீ ரிலீஸை ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

      இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 'மங்காத்தா' படம் ரூ.16 கோடி வசூலித்துள்ளது. பாக்ஸ் ஆபிஸில் இப்படம் 5 ஆம் நாள் நிலவரப்படி ரூ.17.5 கோடி வசூலித்துள்ளது. இதன்மூலம் ஓப்பனிங் வசூலில் ரீ ரிலீஸில் இதுவரை வெளிவந்த படங்கள் செய்த அனைத்து சாதனைகளையும் 'மங்காத்தா' முறியடித்துள்ளது.

      'மங்காத்தா' படத்தில் அர்ஜுன், திரிஷா, வைபவ், அஞ்சலி, பிரேம்ஜி, ராய் லக்ஷ்மி, ஆண்ட்ரியா ஜெர்மியா மற்றும் ஜெயபிரகாஷ் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர்.

      mankatha Ajith Venkat Prabhu மங்காத்தா அஜித் வெங்கட்பிரபு 
