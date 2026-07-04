லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் 'DC' படத்தின் புதிய பாடல் அப்டேட்!

திரைப்பட இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் முதன்முறையாகக் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் 'DC' திரைப்படத்தின் அடுத்தப் பாடல் விரைவில் வெளியாகும் எனப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
'ராக்கி', 'சாணி காயிதம்', மற்றும் தனுஷ் நடித்த 'கேப்டன் மில்லர்' போன்ற படங்களை இயக்கிய அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில், சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இந்தத் திரைப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளது.
'தேவதாஸ்' மற்றும் 'சந்திரா' ஆகிய கதாபாத்திரங்களின் கூட்டுப் பெயராக 'DC' எனத் தலைப்பிடப்பட்டுள்ள இந்தத் திரைப்படம், ஆரம்பம் முதலே ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இப்படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஜோடியாக வாமிகா கபி நடித்துள்ளார். மேலும் சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி, அவினாஷ் ரகுதேவன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைப்பில் ஏற்கனவே வெளியான 'Raga of Revenge' பாடல் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், தற்போது அடுத்த சிங்கிள் பாடல் மிக விரைவில் வெளியாகும் எனப் படக்குழு புதிய போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டு உறுதி செய்துள்ளது.
நவீன கால கேங்க்ஸ்டர் காதல் கதையாகவும், அதிரடி ஆக்ஷன் திரைப்படமாகவும் உருவாகியுள்ள 'DC' திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டிரெய்லர் கடந்த மே மாதம் சர்வதேச கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டுப் பாராட்டுகளைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ள இந்தத் திரைப்படம் வரும் ஜூலை 31ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது.