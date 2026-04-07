Vignesh Shivan | மூக்குத்தி அம்மன் பட அட்வான்ஸ் தக்க நேரத்தில் உதவியது - விக்னேஷ் சிவன்

இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் பிரதீப் ரங்கநாதன் கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி." இப்படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, கிரித்தி ஷெட்டி, சீமான் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தின் டிரெய்லர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியானது.
செவன் ஸ்டுடியோ ஸ்கீரின் ஸ்டுடியோ தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். பலமுறை தள்ளிப்போன நிலையில், இப்படம் வரும் 10ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இந்த நிலையில், படத்தின் பிரீ-ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தனது மனைவி குறித்து உருக்கமாக பேசினார்.
அப்போது அவர், "ஒரு பெரிய திரைப்படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது, ஆனால் அது கைகூடவில்லை. திருமண மேடையில் இருந்து மணப்பெண்ணே விலகி செல்வது போன்றதொரு உணர்வு அது. அதன்பிறகு, சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் மட்டுமே எனக்கு வழங்கப்பட்டன; நான் திறமையற்றவன் என்று மற்றவர்கள் கருதுகிறார்களோ என அது என்னை உணர செய்தது. அந்தக் காலகட்டத்தில், என்னை யாரும் முழுமையாக நம்பவில்லை.
பின்னர் நான் LIK திரைப்படத்தைத் தொடங்கினேன்; இந்தப் பயணத்தில் பலர் எனக்குத் துணையாக நின்றனர். எனது தயாரிப்பாளர் லலித் சாருக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்; அவர் இல்லையென்றால், இன்று நான் இந்த இடத்தில் நின்றிருக்க மாட்டேன். ஒரு கட்டத்தில், படப்பிடிப்பு பாதியிலேயே நின்றுபோனது; ஆனால், பின்னர் பணிகள் மீண்டும் விறுவிறுப்படைந்தன. எனது மனைவி நயன்தாரா தான் நடித்த 'மூக்குத்தி அம்மன்' படத்திற்காக பெற்ற முன்பணத்தை கொடுத்து எனக்கு துணையாக நின்றார் என்பதை நான் பின்னர் அறிந்துகொண்டேன்.
பல வாய்ப்புகள் இருந்தபோதிலும், என் மீது நம்பிக்கை வைத்து என்னுடன் இணைந்த பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கும் நான் நன்றி கூறுகிறேன். அவர் ஒரு திறமையான எழுத்தாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகர். அவரிடம் இருந்து நான் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டேன். அனிருத் சார், உங்களுக்கு வெறும் நன்றி சொல்வது மட்டும் போதாது. இந்தப் படத்திற்கும், எனக்கும் நீங்கள்தான் எல்லாமே," என்றார்.