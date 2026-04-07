சினிமா செய்திகள்

LIK Movie | பட விழாவில் ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த பிரதீப் ரங்கநாதன்

லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி திரைப்படம் ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் பிரதீப் ரங்கநாதன் கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி." இப்படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, கிரித்தி ஷெட்டி, சீமான் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்தின் பிரீ-ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய பிரதீப் ரங்கநாதன் தனது ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து பேசும் போது, "விக்னேஷ் சிவன் பணியாற்றும் விதத்தை புரிந்துகொள்ள எனக்கு சிறிது காலம் பிடித்தது. ஆனால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், அவர் எவ்வளவு நுணுக்கமாகவும் துல்லியமாகவும் செயல்படுகிறார் என்பதை நான் வெகுவாக பாராட்டத் தொடங்கியுள்ளேன்.

ஒரு இயக்குநராக, குறிப்பாக பாடல் வரிகள் மற்றும் வசனங்களில், அவர் தனது தனித்துவமான பாணியின் மூலம் தனித்து நிற்கிறார். அவரது பாடல்கள் எப்போதும் மிகச் சிறப்பாக அமைவதுடன், அவரது இசையறிவு என்னை மெய்சிலிர்க்கச் செய்கிறது. அவரது வார்த்தைகளும் இசையும் பார்வையாளர்களிடம் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை பார்க்க நான் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்.

'ரசிகர்கள்' (Fans) என்ற வார்த்தையை உச்சரிக்க நினைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு சற்று கூச்சமாக இருந்தது. ஏனெனில், எனது திரைப் பயணத்தின் இந்த தருணத்தில் எனக்கு ரசிகர்கள் இருக்கிறார்களா என்று கேட்டு, சிலர் என்னை கேலி செய்வார்கள் என்ற எண்ணம் எழுகிறது.

ஆனால், இணையத்திலும் சரி, வெளியுலகிலும் சரி—அவர்கள் என் மீது பொழியும் அன்பு உண்மையிலேயே வியக்கத்தக்கது. எனவே, நான் கூச்சப்பட தேவையில்லை; இதோ இப்போதே சொல்கிறேன் `என் ரசிகர்களே- உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி; நீங்கள் இல்லையேல், நான் இல்லை,' என்றார்.

Related Stories

No stories found.
