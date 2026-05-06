ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை குவிக்கும் ‘காவிய காதல்’ அறிமுக வீடியோ!

உலகெங்கிலும் உள்ள ரசிகர்களை ஈர்க்கும் வகையில் தொடர்ந்து படங்களைத் தயாரித்து வரும் தயாரிப்பாளர் அருண் விஸ்வா தலைமையிலான சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனம்,‘மாவீரன்’ மற்றும் ‘3BHK’ ஆகிய படங்களின் வெற்றிக்குப் பிறகு, பாரத் கதாநாயகனாக நடிக்கும் ‘புரொடக்ஷன் நம்பர் 4’ என்ற புதிய திரைப்படத்தை அறிவித்தது.
படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்த நிலையில், இப்போது அந்த படத்திற்கு ‘காவியக் காதல்’ எனத் தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. நகைச்சுவையோடும், வண்ணமயமாகவும் உருவாகியுள்ள இந்த தலைப்பு அறிவிப்பு வீடியோவுக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.
பாரத் மற்றும் சான்வே மேக்னா ஆகியோர் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள 'காவிய காதல்' திரைப்படத்தை ஹரிஹரசுதன் அழகிரி இயக்கியுள்ளார். சுவாரஸ்யமான ரொமாண்டிக் எண்டர்டெயினர் திரைப்படமாக இது இருக்கும் என படக்குழு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
இப்படத்தின் தலைப்பு அறிவிப்பு வீடியோவில், முன்னணி நடிகர்களுடன் பால சரவணனும் இடம்பெற்றிருப்பது படத்தின் நகைச்சுவைக்கு உறுதியளிக்கிறது. வண்ணமயமான மற்றும் வசீகரமான காட்சிகள் உற்சாகமான காதல் கதையை ரசிகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறது.
நடிகர் பாரத் கதாநாயகனாகவும், ‘குடும்பஸ்தன்’ படத்தில் தனது திறமையான நடிப்பால் கவனம் ஈர்த்த சான்வே மேக்னா கதாநாயகியாகவும், நடிகர் பால சரவணன் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடிக்கின்றனர்.
படத்தின் தொழில்நுட்பக் குழுவில் ஒளிப்பதிவாளராக தேனி ஈஸ்வர், கலை இயக்குநராக சிஎஸ் பாலச்சந்தர், ஆடை வடிவமைப்பாளராக கிருத்திகா சேகர், இசையமைப்பாளராக நிவாஸ் கே பிரசன்னா ஆகியோர் பணியாற்றுகின்றனர்.
காதல், நகைச்சுவை நிறைந்த கிளிம்ப்ஸ், முதல் பார்வை இன்றைய தலைமுறை மற்றும் குடும்ப பார்வையாளர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. படத்தின் டீசர், இசை வெளியீடு, டிரெய்லர் மற்றும் உலகளாவிய திரையரங்கு வெளியீடு குறித்த தகவல்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.