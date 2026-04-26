Karuppu | "கருப்பு" முழுக்க முழுக்க கமர்ஷியல் திரைப்படமா இருக்கும் - மேடையில் ஆர்.ஜே. பாலாஜி சொன்ன தகவல்!

கருப்பு திரைப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.
நடிகர் சூர்யா மற்றும் இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "கருப்பு". இந்தப் படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக திரிஷா நடித்துள்ளார். சாய் அபயங்கர் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி பல முறை மாற்றப்பட்டு கடைசியாக வருகிற மே 14-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், கருப்பு திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மதுரையில் நடைபெற்றது. இதில் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி கருப்பு திரைப்படம் எப்படி இருக்கும் என்று விளக்கியுள்ளார்.

இது குறித்து பேசிய அவர், "நிறைய சொல்ல விரும்பல, கிட்டத்தட்ட 32 மாதங்கள் எழுதியது என்னன்னா முழுக்க முழுக்க கமர்ஷியல் படம்.

முதல் பாதி ரொம்ப ஸ்டிராங்காவும், இரண்டாவது பாதி பொழுதுபோக்கு, தியேட்டர் அம்சங்கள் நிறைந்த நாம பார்க்க ஆசைப்பட்ட சூர்யா சாரை பார்க்க முடியும். படத்தில் ஒவ்வொரு பத்து நிமிடத்திற்கும் ஏதாவது high இருக்க வேண்டும், சூர்யா சார் வேற வேற மாதிரி வர வேண்டும் நடனம், சண்டை என எல்லாவற்றையும் செய்கிறார். The king is coming for his throne," என்றார்.

Related Stories

No stories found.
