கருப்பு படத்தில் ப்ரீத்தி என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் நடிகை திரிஷா

நடிகர் சூர்யா மற்றும் இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "கருப்பு." பலமுறை இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி மாற்றப்பட்ட நிலையில், இந்தப் படம் வருகிற 14-ந்தேதி தேதி வெளியாகும் என்று படக்குழு அறிவித்து இருக்கிறது.
டிரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி உள்ள "கருப்பு" படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். கதாநாயகியாக திரிஷா நடித்துள்ளார். மேலும், சுவாசிகா, இந்திரன்ஸ், யோகி பாபு, ஷிவாதா, சுப்ரீத் ரெட்டி, அனகா மாயா ரவி மற்றும் நட்டி நட்ராஜ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இதனிடையே, ‘கருப்பு’ திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், நடிகை திரிஷாவின் கதாபாத்திரம் குறித்த வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதில் திரிஷா ப்ரீத்தி என்ற கதாபாத்திரத்தில் வழக்கறிஞராக நடித்துள்ளார். வீடியோவை ரசிகர்கள் இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.