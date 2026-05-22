ராக தேவன் இளையராஜா ஒரு வாழ்க்கை முறை... வருகிறது இசை ஆல்பம் - கார்த்திக் சுப்பராஜ் சூப்பர் அப்டேட்

பீட்சா, ஜிகர்தண்டா, இறைவி, மெர்குரி, பேட்ட, ஜகமே தந்திரம், ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ், மகான், ரெட்ரோ ஆகிய படங்களை இயக்கி தனக்கென ரசிகர் பட்டாளே கொண்டவர் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ். ஒவ்வொரு படங்களிலும் தனக்கென தனி முத்திரையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் படமாக்குவதில் சிறப்பு பெற்றவர். இவர் இயக்கிய 9 படங்களில் பேட்ட படத்தை தவிர்த்து மற்ற 8 படங்களுக்கும் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார். ஒவ்வொரு படங்களிலும் இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் பாடல்களை சரியான இடத்தில் பயன்படுத்துவதை வழக்கமாக கொண்டவர் கார்த்திக் சுப்பராஜ்.
கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கும் 10-வது படத்தில் இசைஞானி இளையராஜாவை இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தம் செய்துள்ளார். கார்த்திக் சுப்பராஜ், முதன் முறையாக இளையராஜாவை தன் படத்திற்கு இசையமைக்க வைத்துள்ளார். இதுதொடர்பாக சில தினங்களுக்கு முன், ‘கனவு 10 ஆசீர்வாதம் 1540’ என்ற தலைப்புடன் வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்து இருந்தார்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில்,
எனது பத்தாவது திரைப்படம், என் இதயத்தின் ஆழத்தில் வேரூன்றிய ஒரு கதை. 'மகான்' (Mahaan) படத்திற்குப் பிறகு நான் உடனடியாக உருவாக்க விரும்பியதும் இந்தக் கதையைத்தான். ஒரு கதை, தன்னைச் சொல்லப்போகும் படைப்பாளியைத் தானே தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்வதுடன், தான் சொல்லப்பட வேண்டிய சரியான காலத்தையும் தானே தீர்மானித்துக்கொள்கிறது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். இந்தக் கதை தனக்கான கால அவகாசத்தை எடுத்துக்கொண்டது. இப்போது, மிகச்சிறந்த கலைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழுவினரின் துணையோடு இது முழுமை பெற்றுள்ளது.
சரியான தயாரிப்பாளர்களான குனீத் மோங்கா (Guneet Monga) மற்றும் அச்சின் ஜெயின் (Achin Jain) ஆகியோர் எனக்குக் கிடைத்ததில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கதையின் முதல் வடிவத்தை நான் விவரித்தபோதே, எனது கலைப்பார்வையோடு அவர்கள் முழுமையாக ஒன்றிப்போனார்கள். எனது கனவு இப்போது அவர்களது கனவாகவும் மாறியிருக்கிறது. இந்தக் கனவுப் படைப்பை உலகிற்கு அரங்கேற்ற நாங்கள் கிட்டத்தட்ட தயாராகிவிட்டோம். ஜோதி தேஷ்பாண்டே, ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் சிக்யா என்டர்டெயின்மென்ட் (Sikhya Entertainment) ஆகியோருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
மேலும், இந்தப் படத்திற்கு வாய்த்த மிக அற்புதமான, நம்பமுடியாத ஒரு வரம் என்னவென்றால்... இப்படத்திற்கு இசையமைக்க, இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டதுதான்! இது அவரது 1540-வது திரைப்படம்.
இளையராஜா அவர்களின் இசையோடுதான் நான் வளர்ந்தேன். என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு உணர்வும் மகிழ்ச்சி, துயரம், காதல், கோபம், கருணை, பரிவு, ஊக்கம் என அனைத்தும் ஏதோ ஒரு வகையில் அவரது பாடல்களுடனோ அல்லது பின்னணி இசையுடனோ (BGM) பிணைந்தே இருக்கின்றன. எனக்கு அவர் ஒரு வாழ்க்கை முறையாகவே திகழ்கிறார்; நம் அனைவருக்குமே அவர் அப்படித்தான் இருப்பார் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்.
அவருடன் இணைந்து பணியாற்றுவது என் வாழ்நாள் கனவாகவே இருந்து வந்தாலும், எனது முந்தைய படங்களின்போது அவரை அணுகுவதற்கான துணிச்சல் எனக்கு இருந்ததில்லை. ஆனால் இந்தப் படத்தின் முதல் வடிவத்தை (First Cut) எடிட் செய்து முடித்ததும், இதை ராஜா சாரிடம் காட்ட வேண்டும் என்று எனக்குத் தோன்றியது. அவர் நிச்சயம் இதற்குச் சம்மதம் தெரிவிப்பார் என்றும் நான் ஆழமாக நம்பினேன். என் நம்பிக்கை வீண்போகவில்லை. அவரும் ஒப்புக்கொண்டார்!
ஒரு சனிக்கிழமை மாலை வேளையில் அவர் இந்தப் படத்தைப் பார்த்தார். அவருக்குப் படம் மிகவும் பிடித்திருந்தது; மறுநாள் காலையிலேயே இசையமைக்கும் பணிகளைத் தொடங்கிவிடலாம் என்றும் அவர் கூறினார். அங்கிருந்து தொடங்கி, அடுத்த 25 நாட்கள் 'ராக தேவன்' இளையராஜாவுடன் கழிந்த ஒரு தெய்வீகமான, ஆனந்தமயமான ஆன்மீகப் பயணமாக அமைந்தன.
அந்த இசை ஜாம்பவான் இசையை உருவாக்கும் அற்புதக் காட்சியை நேரில் காண்பது, வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத ஒரு அனுபவம்... அது எனக்குக் கிடைத்த உண்மையான வரம்!
இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்களைத் தவிர, பின்னணி இசையை (Background Score) மட்டும் தனியொரு ஆல்பமாகப் படத்தின் வெளியீட்டிற்கு முன்பே வெளியிட வேண்டும் என்று ராஜா சார் கூறினார். அதன்படியே, அந்த ஆல்பத்தை நாங்கள் விரைவில் வெளியிட இருக்கிறோம். அந்த இசையை நீங்கள் அனைவரும் கேட்டு ரசித்து, அதில் கரைந்துபோகும் தருணத்திற்காக நான் ஆவலோடு காத்திருக்கிறேன்.
கார்த்திக் 10 - இளையராஜா 1540!
ஒரு #Dream10Blessing1540 (கனவு 10 - வரம் 1540)
உங்கள் வரவை எதிர்நோக்கி வருகிறது... என்று கூறியுள்ளார்.