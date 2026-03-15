Karthik Subbaraj | கார்த்திக் சுப்பராஜ் - ராணா இணையும் புது படத்தின் அப்டேட்

இந்தப் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகிறது.
தமிழ் திரையுலகில் வித்தியாசமான கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படங்களை இயக்குவதில் புகழ் பெற்றவர் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ். இயக்கம் மட்டுமின்றி திரைப்பட தயாரிப்பிலும் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதற்காக இவர் ஸ்டோன் பெஞ்ச் ஸ்டூடியோ என்ற பெயரில் திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார்.
இயக்கம் போன்றே திரைப்பட தயாரிப்பிலும் தனி கவனம் செலுத்தும் கார்த்திக் சுப்பராஜ் தனது ஸ்டோன் பெஞ்ச் நிறுவனம் மூலம் பல்வேறு வெற்றிப் படங்கள் மற்றும் வித்தியாசமான கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படங்களை தயாரித்துள்ளார். இந்த வரிசையில் கார்த்திக் சுப்பராஜ் தயாரிக்கும் புதிய படத்தின் அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. இந்தப் படத்திற்காக ஸ்டோன் பெஞ்ச் நிறுவனம் மற்றொரு படத்தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது.
அதன்படி நடிகர் ராணாவின் ஸ்பிரிட் மீடியா மற்றும் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜின் ஸ்டோன் பெஞ்ச் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கும் புதிய படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. இந்தப் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் நாளை (மார்ச் 16) மதியம் 12.12 மணிக்கு வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.