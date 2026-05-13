கன்னட நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான திலீப் ராஜ் திடீர் மரணம்

கன்னட நடிகர் திலீப் ராஜ், தனது 47-வது வயதில், தன் இல்லத்தில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு திடீரென காலமானார். அதிகாலை நேரத்தில் தனது இல்லத்தில் மாரடைப்பால் பாதிக்கப்பட்டதாகவும், உடனடியாக அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. மருத்துவ முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும், அவரைக் காப்பாற்ற முடியவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
திலீப் ராஜ், தொலைக்காட்சி மற்றும் திரைப்படத் துறைகளுக்குள் நுழைவதற்கு முன்பு, நாடகத் துறையில் தனது பயணத்தைத் தொடங்கினார். அவர் நடரங்கா மற்றும் த்ரிஷ்டி போன்ற நாடகக் குழுக்களுடன் இணைந்து, தனது நடிப்புத் திறனை வளர்த்து, ஒரு கலைஞராக அனுபவம் பெற்றார்.
'கம்பட மனே' என்ற தொலைக்காட்சித் திரைப்படத்தின் மூலம் அவரது தொலைக்காட்சிப் பயணம் தொடங்கியது. பின்னர், ஜனனி, அர்த்த சத்யா, ரங்கோலி, குங்கும பாக்யா, மங்கல்யா, மலேபில்லு மற்றும் ரதசப்தமி உள்ளிட்ட பல பிரபலமான தொடர்கள் மூலம் அவர் ஒரு பரிச்சயமான முகமானார். அவரது உணர்ச்சிப்பூர்வமான நடிப்பும், யதார்த்தமான திரைப் பிரசன்னமும் பார்வையாளர்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பகமான நடிகராக மாற்றின.
பல ஆண்டுகளாக, அவர் நடிகர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், டப்பிங் கலைஞர் மற்றும் நாடகக் கலைஞர் எனப் பன்முகத் திறமை கொண்ட ஒரு கலைஞராகப் புகழ் பெற்றார். கன்னட பொழுதுபோக்குத் துறைக்கு அவரது பங்களிப்பு திரைப்படங்கள், தொலைக்காட்சி மற்றும் மேடை நிகழ்ச்சிகள் எனப் பரந்து விரிந்தது.
இந்நிலையில் அவரது திடீர் மரணம் ரசிகர்களையும், பொழுதுபோக்குத் துறையினரையும் ஆழ்ந்த துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.