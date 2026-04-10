Kamal Haasan | "திருட்டு பிரதி என்பது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது" ஜனநாயகன் லீக் ஆனது குறித்து கமல் ஹாசன் கருத்து

அமைப்பு தோல்வியடையும்போது படைப்பாளியை யார் பாதுகாப்பார்கள்?
Kamal Haasan | "திருட்டு பிரதி என்பது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது" ஜனநாயகன் லீக் ஆனது குறித்து கமல் ஹாசன் கருத்து
நடிகர் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாக "ஜன நாயகன்" உருவாகி இருக்கிறது. இயக்குநர் ஹெச் வினோத் இயக்கிய இந்த திரைப்படம் சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சினை காரணமாக ரிலீஸ் ஆகாமல் உள்ளது. இந்த நிலையில், ஜன நாயகன் திரைப்படம் ஆன்லைனில் கசிந்தது படக்குழு, திரைத்துறையினர் மற்றும் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இது குறித்து நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், சூர்யா, கார்த்தி ஆகியோர் ஏற்கனவே வருத்தம் தெரிவித்து இருந்தனர்.

இந்த நிலையில், ஜன நாயகன் திரைப்படம் ஆன்லைனில் கசிந்தது தொடர்பாக கமல் ஹாசன் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்தப் பதிவில், "ஜனநாயகன் திரைப்படம் கசிந்தது ஒரு விபத்து அல்ல - அது ஒரு அமைப்பு ரீதியான தோல்வியின் விளைவு. உரிய சட்ட நடைமுறைகள் சரியான நேரத்தில் பின்பற்றப்பட்டிருந்தால், நாம் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்க மாட்டோம்.

சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட அளவுக்கதிகமான தாமதங்கள், திருட்டுப் பிரதிகளுக்கு ஒரு சாதகமான சூழலை உருவாக்கின. சட்டப்பூர்வமான அணுகல் தடைபடும்போது, சட்டவிரோத வழிகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

திருட்டு பிரதி என்பது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது; அது கலை மற்றும் கலைஞர் மீதே தொடுக்கப்படும் ஒரு தாக்குதல். அது நூற்றுக்கணக்கான கலைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் உழைப்பையும், நாம் விரும்பும் சினிமாவைத் தாங்கி நிற்கும் நேர்மையான வரி செலுத்தும் தயாரிப்பாளர்கள், திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மற்றும் திரையரங்கு உரிமையாளர்களின் முதலீடுகளையும் ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறது.

அமைப்பு தோல்வியடையும்போது படைப்பாளியை யார் பாதுகாப்பார்கள்? நமக்கு பொறுப்புக்கூறல், விரைவான சான்றிதழ் வழங்குதல், கடுமையான அமலாக்கம் மற்றும் நிகழ்நேர நீக்கங்கள் தேவை.

கடந்த காலத்தில் நீங்கள் எனக்கு துணையாக நின்றதைப் போல, உண்மையான சினிமா ரசிகர்கள் ஒன்றிணைந்து, சட்டப்பூர்வமாக திரையரங்குகளில் இப்படத்தைப் பார்த்து தகுந்த பதிலடி கொடுப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்," என்றார்.

