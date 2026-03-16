ரீ-ரிலீஸாகும் ஜெயம் ரவியின் ‘தாம் தூம்’

மறைந்த இயக்குநர் ஜீவா இயக்கத்தில், ஜெயம் ரவி மற்றும் கங்கனா ரனாவத் நடிப்பில் கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் 'தாம் தூம்’. இப்படத்தின் மூலம் கங்கனா ரனாவத் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.
இப்படத்தில் ராய் லக்ஷ்மி, ஜெயராம், போஸ் வெங்கட், பிதாமகன் மகாதேவன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர்.
ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையமைத்த இப்படத்தின் பாடல்கள் இப்போதும் ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுவருகிறது. இந்நிலையில் இப்படம் ஏப்.10ம் தேதி ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.
டிஜிட்டல் முறையில் புதுப்பிக்கப்பட்டு, 5.1 ஆடியோ தரத்துடன் தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.
18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தத் திரைப்படம் மீண்டும் திரைக்கு வருவது ரசிகர்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது