ரஜினிகாந்தின் 'ஜெயிலர் 2' மற்றும் தனுஷின் 'ஓம்' ஆகிய படங்களின் வெளியீட்டுத் தேதிகள் மாற்றம்?

நெல்சனின் 'ஜெயிலர் 2' படத்திற்கு இன்னும் வெளியீட்டுத் தேதி நிர்ணயிக்கப்படாத நிலையில், ராஜ்குமார் பெரியசாமியின் 'ஓம்' திரைப்படம் நவராத்திரி விடுமுறையை முன்னிட்டு அக்டோபர் 16 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ரஜினிகாந்த் தற்போது தனது கவனத்தை 'தர்மன்' படத்தின் பக்கம் திருப்பியுள்ள நிலையில் , நெல்சன் இயக்கும் அவரது 'ஜெயிலர் 2' படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. ஆரம்பத்தில் ஜூன் 12 அன்று வெளியாகும் எனத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த இப்படம், சிறப்புத் தோற்றம் மற்றும் பிற மறுபடப்பிடிப்புகள் நிறைவடையாததால் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்கள் வெளியாகும் என ஊகிக்கப்பட்ட நிலையில், சமீபத்தில் வெளியான தகவல்களின்படி செப்டம்பர் மாதமே இறுதி வெளியீடாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், 'ஜெயிலர்' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் பண்டிகை காலங்களில் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த ' ஓம்' திரைப்படம் , நவராத்திரி பண்டிகையை முன்னிட்டு அக்டோபர் 16 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சமூக வலைத்தளங்களின் தகவல்படி , 'ஜெயிலர் 2' படக்குழுவினர் தங்கள் படத்தை அக்டோபரில் வரும் நவராத்திரி பண்டிகைக்கு திரையரங்குகளில் வெளியிட தற்போது யோசித்து வருகின்றனர். இதன் காரணமாக, அவர்கள் ' ஓம்' படக்குழுவினரை அணுகி , தங்கள் படத்தின் வெளியீட்டை, நவம்பர் 8 அன்று வரும் தீபாவளிக்கு ஒத்திவைக்குமாறு கேட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்தால், 'ஓம்' படம் நவம்பர் 5 அல்லது 6 ஆம் தேதிகளில் வெளியாகும் எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், படக்குழுவினர் இதை இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.
இந்நிலையில் ஹிருத்திக் ரோஷன் ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து 'ஜெயிலர் 2' படத்தில் தனது சிறப்புத் தோற்றக் காட்சிகளுக்கான படப்பிடிப்பை முடித்துள்ளார். அவர், ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்னா, விநாயகன் மற்றும் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் போன்ற பிற நடிகர்களுடன் சிறப்புத் தோற்றத்தில் இணைகிறார்.
புதிய அறிமுக நடிக்கர்களாக ஜதின் சர்னா, மிதுன் சக்ரவர்த்தி , சந்தானம், சூரஜ் வெஞ்சாரமூடு, விஜய் சேதுபதி, மேகனா ராஜ் சர்ஜா மற்றும் அண்ணா ராஜன் ஆகியோர் உள்ளனர். மேலும், நோரா பதேஹி ஒரு நடனக் காட்சியில் தோன்றுவார் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது . இந்தப் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
மறுபுறம், "ஓம்" படத்தில் ஸ்ரீலீலா, சாய் பல்லவி, மம்முட்டி மற்றும் இந்திரன்ஸ் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இது தனுஷ் நடிக்கும் 55வது படம். மேலும் நடிகர் ராஜ்குமார் பெரியசாமியுடன் இணைந்து நடிக்கும் முதல் படமாகும். இப்படத்தை வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் பேனரின் கீழ் தனுஷ் மற்றும் ஆர் டேக் ஸ்டுடியோஸ் சார்பில் ஷ்ரத்தா அகர்வால் தயாரித்துள்ளனர்.