தனுஷுக்கு வில்லனாக போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் மம்மூட்டி? | D55

இந்த படத்தில் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீ லீலா முக்கிய பாத்திரங்களில் நடிப்பதாக அண்மையில் தகவல் வெளியானது.
தனுஷ் நடிப்பில் இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'காரா' திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 30-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

மமிதா பைஜு, சூரஜ் வெஞ்சாரமூடு ஆகியோர் நடித்துள்ள இந்தப் படம் முழுக்க முழுக்க ஆக்ஷன் பின்னணியில் உருவாகியுள்ளது.

தொடர்ச்சியாகப் பெரிய படங்களை கைவசம் வைத்துள்ள தனுஷின் 55வது திரைப்படம் 'D55' அமரன் பட இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவாகி வருகிறது.

இந்த படத்தில் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீ லீலா முக்கிய பாத்திரங்களில் நடிப்பதாக அண்மையில் தகவல் வெளியானது.

இந்த படத்தில் மூத்த மற்றும் முன்னணி மலையாள நட்சத்திரம் மம்மூட்டி நடிக்க உள்ளதாக ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் ஆனதாக தகவல் வெளியாகி இருந்தது.

இந்நிலையில் இந்தப் படத்தில் மம்மூட்டி ஒரு கணிக்கமுடியாத போலீஸ் அதிகாரியாக வில்லன் பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னையில் நடைபெற்று வரும் படப்பிடிப்பில் மம்மூட்டி கலந்துகொண்டு அவரது காட்சிகள் விறுவிறுப்பாக படமாக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பை இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்டுகிறது.

