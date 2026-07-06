இணையத்தை ஆக்கிரமிக்கும் ‘DC’: அடுத்த அதிரடியாக வெளியான ‘Hangova’ பாடல்!

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் பிரம்மாண்ட தயாரிப்பில், தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கமர்ஷியல் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் முதன்முறையாக கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் 'டிசி'. 'சாணிக்காயிதம்', 'கேப்டன் மில்லர்' படங்களின் இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ராக்ஸ்டார் அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
ஏற்கனவே வெளியான இப்படத்தின் டீசர், டிரெய்லர் மற்றும் "ராகா ஆஃப் ரிவெஞ்" பாடல் ஆகியவை இணையத்தில் பெரும் வைரலாகி எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியிருந்த நிலையில், தற்போது இப்படத்தின் இரண்டாவது ஒற்றைப் பாடலான ‘Hangova’ அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகி ரசிகர்களிடையே அதிரடி வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
ஒரு பழிவாங்கும் த்ரில்லர் கதைக் களமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் 'தேவதாஸ்' என்ற கேங்ஸ்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். அவருக்கு ஜோடியாக வாமிகா கபி 'சந்திரா' என்ற கதாபாத்திரத்திலும், சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றொரு முக்கிய வேடத்திலும் நடித்துள்ளனர்.
கவிஞர் ஹெய்சென்பர்க் வரிகளில், மேற்கத்திய பாணியில் அனிருத்தின் துள்ளலான இசையில் உருவாகியுள்ள இந்த ‘Hangova’ வீடியோ பாடல் வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே லட்சக்கணக்கான பார்வைகளைக் கடந்து ட்ரெண்டாகி வருகிறது.
இயக்குநராகப் பல பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிகளைக் கொடுத்து, தற்போது ரஜினிகாந்தின் 'கூலி' படத்தை இயக்கி முடித்துள்ள லோகேஷ் கனகராஜ், நடிகராக முற்றிலும் மாறுபட்ட தோற்றத்தில் மிரட்டியுள்ளார்.
வன்முறை மற்றும் அதிரடி காட்சிகள் நிறைந்த பக்கா ஆக்ஷன் எண்டர்டெய்னராக உருவாகியுள்ள 'டிசி' திரைப்படம் வரும் ஜூலை 31-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. தியேட்டர் ரிலீசுக்கு முன்னதாக வெளியாகியுள்ள இந்த ‘Hangova’ பாடல், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.