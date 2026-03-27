சினிமா செய்திகள்

Kara | தனுஷ் படத்தின் சர்ப்ரைஸ் அப்டேட்... கர திரைப்படத்தின் புது வீடியோ வெளியீடு!

கர திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளா்.
Published on

நடிகர் தனுஷ் தற்போது, போர் தொழில் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் நாயகியாக மமிதா பைஜுவும், முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ஜெயராம் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். `கர' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்க தேனி ஈஸ்வர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

இந்தப் படம் வருகிற ஏப்ரல் மாத இறுதியில் வெளியிடப்பட இருக்கிறது. பட வெளியீட்டை ஒட்டி இந்தப் படத்தின் கதாபாத்திரங்களை அறிமுகப்படுத்தும் போஸ்டர்கள் கடந்த சில நாட்களாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டன.

இதில், நடிகர் பிருத்வி பாண்டியராஜன் "முருகேசன்" என்ற கதாபாத்திரத்திலும், கே.எஸ். ரவிக்குமார் "கந்தசாமி" என்ற கதாபாத்திரத்திலும், ஸ்ரீஜா ரவி "தனம்" என்ற கதாபாத்திரத்திலும், மமிதா பைஜூ "செல்லி" என்ற கதாபாத்திரத்திலும், கருணாஸ் "காசி மாயன்" என்ற கதாபாத்திரத்திலும், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு "பரதன்" என்ற கதாபாத்திரத்திலும் நடிப்பதை படக்குழு உறுதிப்படுத்தி இருந்தது.

இந்த நிலையில், கர திரைப்படத்தின் முகங்கள் என குறிப்பிட்டு புது வீடியோ ஒன்றை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இதில் படத்தில் உள்ள முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் இடம்பெறும் காட்சிகள் டீசர் போன்று இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தப் படம் வருகிற ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. இந்தப் படத்தின் தமிழ்நாடு திரையரங்க விநியோக உரிமையை ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது.

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com