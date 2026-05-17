ரோபோ சங்கர் நடித்த 'ஈகோ ராமன்'- இம்மாதம் ரிலீஸ்

அஸ்ருதா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், கணேசன் நாச்சிமுத்து இயக்கி இருக்கும் படம் ஈகோ ராமன்.
கதையின் முதன்மை பாத்திரத்தில் மறைந்த நடிகர் ரோபோ சங்கர் நடித்துள்ளார்.
கதாநாயகன் சிபி புவனச்சந்திரன், நாயகியாக கீர்த்தனா நடித்திருக்கின்றனர். கவிதா ரமேஷ், சப்பானி முரளி, சேரன்ராஜ், லதா ஆகியோரும் இப்படத்தில் உள்ளனர். இப்படத்திற்கு ரெய்மன் ராட்ரிக்ஸ் இசையமைத்துள்ளார்.
ஒரு மாணவன் தன் அம்மாவின் கனவை நிறைவேற்ற அரசு வேலைக்கு தேர்வு எழுதுகிறான். எதிர்பாராவிதமாக அவன் வாழ்வில் ஏற்படும் சில நிகழ்வுகளால் ஆசிரியருக்கும் அவனுக்கும் இடையேயான இணக்கம் தடைபடுகிறது.
அதனால் மிகவும் பாதிப்படைகிறான். இதில் மாணவருக்கும் ஆசிரியருக்கும் மனதளவில் ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது. இறுதியில் வென்றது ஆசிரியரா ? மாணவனா ? என்பதை விறுவிறுப்புடன் சொல்லும் கதையே ஈகோ ராமன்.
படப்பிடிப்பு கோவை, பொள்ளாட்சி மற்றும் கோவை புறநகர் பகுதிகளிலும் 45 நாட்களில் இருகட்ட படப்பிடிப்பாக நடைபெற்று முடிவடைந்தது
இப்படத்தின் அனைத்து வேலைகளும் முடிவடைந்து விட்டது. இம்(மே)மாதத்தில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. திரையரங்குகளில் உத்ரா புரொடக்ஷன்ஸ் வெளியிடுகிறது