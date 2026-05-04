TVK Vijay | த.வெ.க. தலைவர் விஜய்-க்கு இயக்குநர் பா ரஞ்சித் வாழ்த்து

மக்களுடைய பெருவாரியான அன்பையும் நம்பிக்கையும் பெற்றிருக்கிறீர்கள்.
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி 107 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து இருக்கிறது. வரும் நாட்களில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

இந்த நிலையில், தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் தலைவர் விஜய்-க்கும் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், இயக்குநர் பா ரஞ்சித் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், "சட்டமன்ற தேர்தலில் தனிப்பெரும் கட்சியாக வெற்றிப் பெற்றிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் அதன் தலைவர் திரு. விஜய் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். ஆண்டாண்டுகாலமாக சாதி பார்த்து வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யும் முறையயும், பணபலம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே தேர்தலில் நிற்க முடியும் எனும் கருத்தாக்கத்தையும் இந்த வெற்றி உடைத்திருக்கிறது.

மக்களுடைய பெருவாரியான அன்பையும் நம்பிக்கையும் பெற்றிருக்கிறீர்கள். அவர்களின் தேவையை உணர்ந்து அதனை நிறைவேற்றும் அரசாக உங்கள் அரசு செயலாற்ற வேண்டுமென நம்புகிறேன். வாழ்த்துகள்," என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

