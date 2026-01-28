என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
தீபிகா படுகோன் எனது அதிர்ஷட நடிகை - அட்லீ சிலாகிப்பு
இதுவரை பார்த்திராத வகையில் மிகவும் Fresh ஆக காண்பீர்கள்.
இயக்குனர் அட்லீ, தெலுங்கு நடிகர் அல்லு அர்ஜுனை வைத்து படம் ஒன்றை இயக்கி வருகிறார். இதில் பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோன் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.
முன்னதாக அட்லீ இயக்கத்தில் ஷாருக் கான் நடித்த ஜவான் படத்திலும் தீபிகா படுகோன் கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். இந்த படம் ரூ.1000 கோடிக்கு மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது.
இந்நிலையில் பேட்டி ஒன்றில் பேசிய அட்லீ, " தீபிகா படுகோன் எனது லக்கி சார்ம் (Lucky Charm). இந்த படத்தில் அவர் இதுவரை பார்த்திராத வகையில் மிகவும் Fresh ஆகவும், புதிய தோற்றத்திலும் காண்பீர்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
ஜவான் படத்தை குறிப்பிட்ட தீபிகாவின் நடிப்பு இந்தப் படத்திலும் அனைவரையும் ஈர்க்கும் எனத் தெரிவித்தார்.
