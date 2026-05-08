'சியான் 63' படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்குவது எப்போது? வெளியான அப்டேட்

‘இருமுகன்’ இயக்குநர் ஆனந்த் ஷங்கர் இயக்கத்தில் விக்ரம் தனது 63-வது படத்தில் நடிக்க உள்ளார். சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க உள்ளதாக ஏற்கனவே படக்குழு தெரிவித்து இருந்தது. இதையடுத்து இப்படம் தொடர்பான தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகாத நிலையில் தற்போது படத்தின் அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.
அதன்படி, ‘சியான் 63’ படத்தின் படப்பிடிப்பு ஜூன் முதல் வாரத்தில் தொடங்க உள்ளது. இப்படம் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் படமாக்கப்படவுள்ளது. இப்படத்திற்காக, நடிகர் விக்ரம் சுமார் 50 முதல் 60 நாட்கள் வரை கால்ஷீட் ஒதுக்கியுள்ளார்.
இப்படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமாகிறார் ரியா ஷிபு. அவர் இப்படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இருப்பினும், அவர் படத்தின் கதாநாயகி அல்ல. இவரைத் தவிர ஊர்வசி மற்றும் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க உள்ளனர்.
இப்படத்தை ஒரு தனித்துவமான மற்றும் மாறுபட்ட பாணியிலான திரைப்படமாக உருவாக்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.