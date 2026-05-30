ஓ.டி.டி.யில் வெளியாகும் ‘கார்மேனி செல்வம்’

அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வரும் செல்வத்திற்கு பணத்தின் மீது பேராசை ஏற்பட இதற்கு பிறகு என்ன நடக்கிறது என்பது தான் படத்தின் கருவாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் ராம் சக்ரி இயக்கத்தில் இயக்குநர்களாக அறிமுகமாகி, தமிழ் சினிமாவின் நட்சத்திர நடிகர்களாக வலம் வரும் சமுத்திரக்கனி மற்றும் கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் ஆகியோர் இணைந்து நடித்திருக்கும் படம் ‘கார்மேனி செல்வம்’. இப்படத்தில் சமுத்திரக்கனி மற்றும் கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் ஆகியோர் கதாநாயகர்களாக நடித்துள்ளனர்.

‘கார்மேனி செல்வம்’ படத்தில் லட்சுமி பிரியா, அபிநயா, கார்த்திக் குமார், படவா கோபி, ரெடின் கிங்ஸ்லி, மதுமிதா, அர்ஜுனன், சங்கர நாராயண் வி, கோதண்டம், கரண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், சமுத்திரக்கனி, கவுதம் வாசுதேவ் மேனன் நடித்துள்ள ‘கார்மேனி செல்வம்’ படம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வெளியானது. இதனை தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்களுக்கு ஓ.டி.டி.யில் வெளியாக உள்ளது. படக்குழு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி ‘கார்மேனி செல்வம்’ வருகிற 3-ந்தேதி பிரபல ஓ.டி.டி. தளமான ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாக உள்ளது.

