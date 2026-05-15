பிரபுதேவா, வடிவேலு நடித்துள்ள 'பேங் பேங்' படப்பிடிப்பு Wrap

நடிகர்கள் பிரபுதேவா, வடிவேலு கூட்டணியில் புதிதாக உருவாகி உள்ள படம் `BANG BANG'. படத்தை சாம் ரோட்ரிகஸ் இயக்க, யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் தலைப்பு மற்றும் அறிவிப்பு புரோமோவை இயக்குநரும், நடிகருமான எஸ்.ஜே. சூர்யா வெளியிட்டு இருந்தார்.
காதலன், மனதை திருடிவிட்டாய், ராசைய்யா, மிஸ்டர் ரோமியோ, லவ் பேர்ட்ஸ் மற்றும் எங்கள் அண்ணா போன்ற படங்களின் மூலம் 90ஸ்களில் ரசிகர்களை மகிழ்வித்த இந்த காமெடி கெமிஸ்ட்ரி கூட்டணி தற்போது மீண்டும் இணைந்துள்ளது ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இப்படத்தில் பப்லூ பிருத்வீராஜும் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை கே.ஆர்.ஜி. கண்ணன் ரவி தயாரிக்க, தீபக் ரவி இணைத் தயாரிப்பாளராகப் பணியாற்றி உள்ளார்.
இந்த நிலையில், பிரபுதேவா, வடிவேலு இணைந்து நடித்துள்ள ‘பேங் பேங்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழு வீடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது. இதனால் இனி வரும் காலங்களில் இப்படத்தின் அப்டேட்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது.