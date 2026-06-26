"அருள்வான்" படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

கணேஷ் விநாயகம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள "அருள்வான்" திரைப்படத்தில் ரம்யா பாண்டியன், ஆரவ், காளி வெங்கட், கிருத்திகா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே முடிவடைந்தது. இந்நிலையில், படக்குழுவினர் வெளியீட்டுத் தேதியை தற்போது அறிவித்துள்ளனர்.
பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரில், ஆரவ், ரம்யா மற்றும் கிருத்திகா ஒரு கிராமத்து குடும்பமாகத் தோன்ற, அருள்நிதி நலம் விரும்பும் ஒருவராகக் காட்சியளிக்கிறார். இப்படத்தில் காளி வெங்கட், ஜான் விஜய், ஆரவ், ரம்யா பாண்டியன் மற்றும் கிருத்திகா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
மேலும் இத்திரைப்படம், ஜூலை 17 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இப்படத்தின் விரிவான கதைக்களம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை படக்குழுவினர் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.