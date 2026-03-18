Amaidhipadai | தேர்தல் fever-இல் இணையும் கிளாசிக் திரைப்படம்... அமைதிப்படை ரீ-ரிலீஸ் அப்டேட்

அமைதிப்படை படத்தின் டிரெய்லர் இம்மாத இறுதியில் வெளியாகிறது.
Amaidhipadai | தேர்தல் fever-இல் இணையும் கிளாசிக் திரைப்படம்... அமைதிப்படை ரீ-ரிலீஸ் அப்டேட்
சத்யராஜ், மணிவண்ணன் கூட்டணியில் 1994 ஆண்டு வெளியான படம் 'அமைதிப்படை'. இப்படத்தை இயக்கிய மணிவண்ணன் அதில் முக்கிய வேடத்திலும் நடித்திருந்தார். மேலும், சத்யராஜ் இரட்டை வேடத்தில் நடித்திருந்த இப்படத்தில் ரஞ்சிதா, சுஜாதா, கஸ்தூரி, மலேசியா வாசுதேவன் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். இளையராஜா இப்படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தார்.

இப்படத்தின் அரசியல் நையாண்டி வசனங்கள், மேடை பேச்சை கடந்து எதார்த்த அரசியல் களம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை தோலுரித்து காட்டின. எந்த காலத்திற்கும் பொருந்தும் அமைதிப்படை கிளாசிக் அந்தஸ்து பெற்றது.

அண்மைக் காலமாக கிளாசிக் படங்கள் அடுத்தடுத்து ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில் அமைதிப்படை திரைப்படம் 4K தரத்தில் மேபடுத்தப்பட்டு ரீரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது.

ஸ்பேரோ சினிமாஸ் சார்பில் கார்த்திக் வெங்கடேசன், இந்த படத்தை 4K தொழில்நுட்பம் மற்றும் டால்பி ஒலியுடன் ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி அமைதிப்படை படத்தை ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார். முன்னதாக இந்தப் படத்தின் டிரெய்லர் மார்ச் 30-ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

