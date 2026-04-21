Ajith Kumar | "உங்கள் ஆதரவின்றி இது அமையவில்லை..." ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த அஜித் குமார்!

நடிகர் அஜித் குமார் தற்போது பெல்ஜியத்தில் நடைபெறும் 24H Series GT3 Pro-AM கார் பந்தயத்தில் கலந்து கொண்டுள்ளார். சில தினங்களுக்கு முன்பு நடந்த பந்தயத்தில் அஜித் குமாரின் ரேசிங் அணி இரண்டாவது இடம் பிடித்து அசத்தியது.
உலகின் சவாலான கார் பந்தயங்களில் ஒன்றான 24H Series-இல் இரண்டாவது இடம் பிடித்த அஜித் குமார் ரேசிங் அணிக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
இந்த நிலையில், மகிழ்ச்சி வெளிப்படுத்திய ரசிகர்களுக்கு அஜித் குமார் ரேசிங் அணி நன்றி தெரிவித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.
அந்த பதிவில், "உங்கள் உற்சாகத்தை நாங்கள் உணர்கிறோம்! உங்கள் பிரார்த்தனைகளும் ஆதரவும் இல்லாமல் இந்த வெற்றி மேடைகள் எதுவும் அமையவில்லை. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, இது எங்களின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்த நிச்சயமாக எங்களை ஊக்குவிக்கிறது," என குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது.
முன்னதாக இரண்டாவது இடம் பிடித்த அஜித் குமார் இந்திய தேசிய கொடியை ஏந்திய படி அஜித் குமார் வெற்றிக் கோப்பையை உயர்த்தி காண்பித்தார்.
புகழ்பெற்ற Spa-Francorchamps பந்தய களத்தின் வெற்றி மேடையில் இந்திய தேசிய கொடி பறந்தது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியதோடு, இந்திய நாட்டிற்கும் பெருமையை ஏற்படுத்தியது.