ஆகஸ்டில் வெளியாகும் 'கிளாடியேட்டர்ஸ்': தல ரசிகர்களுக்கு செம அப்டேட்!

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களுள் ஒருவரானவரும், ரசிகர்களால் தல என்றும் அல்டிமேட் ஸ்டார் என்ற பெயருக்கும் சொந்தமானவர் நடிகர் அஜித்குமார்.
1993 ஆம் ஆண்டு அமராவதி என்ற தமிழ் திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானவர். தற்போது வரை 60 படங்களுக்கும் மேல் நடித்து தமிழ் திரையுலகில் சிறந்த நடிகராக வளம் வருகிறார்.
நடிப்பதில் மட்டுமில்லாமல், சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மையான தொழில்முறை கார் பந்தய வீரராக இருக்கிறார்.
இவர், ‘அஜித்குமார் ரேசிங்’ என்ற தனது சொந்த பந்தய அணியையும் தொடங்கி பல்வேறு தொடர்களில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்து வருகிறார்.
இவரின் கடைசி படமான 'குட் பேட் அக்லி' கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளியானது. அதன் பிறகு தனது முழு ஆர்வத்தையும கார் ரேசில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
இதற்கிடையில், அஜித்குமார் ரேசிங் தொடர்பாக ‘கிளாடியேட்டர்ஸ்’ என்ற தலைப்பில் புதிய ஆவணப் படம் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தை ஏ.எல். விஜய் இயக்கத்தில், ஜி.வி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
‘கிளாடியேட்டர்ஸ்’ படத்தின் டீசர் அவரது பிறந்தநாளன்று வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனைத்தை பெற்றது.
'கிளாடியேட்டர்ஸ்' என்கிற தலைப்பில் உருவாகிவரும் நடிகர் அஜித் குமாரின் ரேசிங் ஆவணப் படம் ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியாகும் என்ற தகவல் கிடைத்துள்ளது. இந்த தகவல் ரசிகர்கள் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த ஆவண படத்தின் மூலம் ரேசிங் உலகில் அஜித்தின் சாதனைகளை பெரிய திரையில் பார்ப்பதற்கு ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.