சினிமா செய்திகள்

AK - Race Mode | ரெஸ்ட் இன்றி ரேசிங்கில் பங்கேற்கும் அஜித் குமார்

Published on
Summary

பிஸ்டல் ஷூட்டராக அஜித் குமார் திகழ்கிறார்.

தமிழ் திரைப்பட உலகில் 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக கொண்டாடப்படும் நடிராகவும், திறமையான மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்வலராகவும் திகழ்பவர் அஜித் குமார். 'கிங் ஆஃப் ஓப்பனிங்ஸ்' என ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் அவர், வசூல் சாதனைகள் படைத்த பல வெற்றி படங்களையும், பல்வேறு சவாலான கதாபாத்திரங்களில் தனது நடிப்புத் திறனையும் நிரூபித்து விமர்சகர்களின் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளார்.

நடிப்பு, ரேசிங் மட்டுமின்றி பிஸ்டல் ஷூட்டிங் மற்றும் அட்வென்ச்சரில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர் அஜித் குமார். 46 ஆவது மற்றும் 47 ஆவது தமிழ்நாடு மாநில துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் தங்கப்பதக்கம் வென்று மாநில அளவிலான பிஸ்டல் ஷூட்டராக அஜித் குமார் திகழ்கிறார்.

தற்போது ரேசிங்கில் அதிக கவனம் செலுத்தி வரும் அஜித் குமார் அடுத்த ஒரு ஆண்டு பங்கேற்க இருக்கும் ரேஸ் விவரங்களை பகிர்ந்துள்ளார். அதன்படி வரும் மாதங்களில் க்ரெவென்டிக் ஐரோப்பிய தொடர், மிஷெலின் லீ மான்ஸ் கப் மற்றும் ஆசிய லீ மான்ஸ் கோப்பை தொடரில் அஜித் குமார் பங்கேற்றகிறார். மேலும், இந்த இரு தொடர்களின் அட்டவணையும் வெளியாகி உள்ளது.

க்ரெவென்டிக் ஐரோப்பிய தொடர்

ரேஸ் 1: மார்ச் 20-22, 2026 - முகெல்லோ சர்க்யூட், இத்தாலி

ரேஸ் 2: ஏப்ரல் 17-19, 2026 சர்க்யூட் டி ஸ்பா-ஃபிராங்கோர்சாம்ப்ஸ், பெல்ஜியம்

ரேஸ் 3: ஜூன் 5-7, 2026 - சர்க்யூட் பால் ரிக்கார்ட், பிரான்ஸ்

ரேஸ் 4: ஜூலை 3-5, 2026 நூர்பர்க், ஜெர்மனி

ரேஸ் 5: செப்டம்பர் 18-20, 2026 சர்க்யூட் டி பார்சிலோனா, ஸ்பெயின்

மிஷெலின் லீ மான்ஸ் கப்

ரேஸ் 1: 12 ஏப்ரல் 2026 - பார்சிலோனா, ஸ்பெயின்

ரேஸ் 2:3 மே 2026 - லீ காஸ்டெல்லெட், பிரான்ஸ்

ரேஸ் 3:5 ஜூலை 2026 - இமோலா, இத்தாலி

ரேஸ் 4: 23 ஆகஸ்ட் 2026 - சர்க்யூட் டி ஸ்பா-ஃபிராங்கோர்சாம்ப்ஸ், பெல்ஜியம்

ரேஸ் 5:13 செப்டம்பர் 2026 - சில்வர்ஸ்டோன், யுகே

ரேஸ் 6:10 அக்டோபர் 2026 - போர்டிமாவோ, போர்ச்சுகல்

ஆசிய லீ மான்ஸ் தொடர் 2026/ 27

ரேஸ் 1: நவம்பர் 13-15, 2026-யாஸ் மெரினா சர்க்யூட், அபுதாபி

ரேஸ் 2: நவம்பர் 20-22, 2026 -துபாய் ஆட்டோட்ரோம், யுஏஇ

ரேஸ் 3: ஜனவரி 15-17, 2027-செபாங் இன்டர்நேஷனல் சர்க்யூட், மலேசியா

Ajith Kumar
அஜித் குமார்

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com