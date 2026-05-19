தம்பி படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்டார் விஷ்ணு விஷால்

கடந்த ஆண்டு நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான விஷ்ணு விஷால், கிருஷ்ணகுமார் ராமகுமார் இயக்கிய 'ஓஹோ எந்தன் பேபி' என்ற காதல் பொழுதுபோக்குத் திரைப்படத்தின் மூலம் தனது சகோதரர் ருத்ராவைத் தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகப்படுத்தினார் .
தற்போது ருத்ரா , 'Yellow Yellow Dirty Fellow' என்ற தனது இரண்டாவது படத்திற்காக தயாராகி வருகிறார் . விஷ்ணு விஷால், சஞ்சய் அர்ஜுன் தாஸ் வத்வாவுடன் இணைந்து தனது விஷ்ணு விஷால் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனத்தின் கீழ் இந்தப் படத்தை தயாரிக்கிறார்.
மற்றுமொரு காதல் பொழுதுபோக்குத் திரைப்படம் வரவிருப்பதை உணர்த்தும் வகையில், படத்தின் தலைப்பையும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரையும் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் வெளியிட்டார். ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்ட விஷ்ணு, "திரைக்கும் நிஜ வாழ்க்கைக்கும் இடையில் ஊசலாடுவதைப் பற்றியது" என்று கூறியுள்ளார்.
விக்கி பாஸ்கர் இயக்கும் இப்படத்தில் பிரீத்தி அஸ்ரானி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். அவர் சமீபத்தில் ரத்ன குமாரின் ‘29’ படத்தில் ரெட்ரோ புகழ் விதுவுடன் நடித்தார் .
'Yellow Yellow Dirty Fellow' படத்தில் நடிக்க உள்ள நடிகர்கள் மற்றும் படம் வெளியீட்டு தேதி குறித்து வெளியிடவில்லை.