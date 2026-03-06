என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்த நடிகர் ரவி மோகன்
      X

      இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்த நடிகர் ரவி மோகன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 March 2026 8:31 AM IST
      • ‘ஆன் ஆர்டினரி மேன்’ படத்தில் நடிகர் யோகி பாபு கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.
      • இப்படத்தின் பூஜை விழாவில் ரவி மோகன், யோகி பாபு, கெனிஷா பிரான்சிஸ் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

      கடந்த ஆண்டு நடிகர் ரவி மோகன் 'ரவி மோகன் ஸ்டூடியோல்' என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கீழ் முதன் முறையாக ஒரு படத்தை இயக்குவதாக செய்திகள் வெளியாகின. அதன்பின் படம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகாமல் இருந்தது.

      இந்த நிலையில், தான் தயாரிக்கும் படத்தில் இயக்குநராக நடிகர் ரவி மோகன் உருவெடுத்துள்ளார். அப்படத்திற்கு 'ஆன் ஆர்டினரி மேன்' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் பூஜை நேற்று நடைபெற்றன.

      'ஆன் ஆர்டினரி மேன்' படத்தில் நடிகர் யோகி பாபு கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். இப்படத்தின் பூஜை விழாவில் ரவி மோகன், யோகி பாபு, கெனிஷா பிரான்சிஸ் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

      இதற்கிடையே நடிகர் ரவி மோகனின் தயாரிப்பில் 'ப்ரோ கோட்' எனும் மற்றொரு படம் உருவாகி வருகின்றது. இப்படத்தில் நடிகர்கள் எஸ்.ஜே. சூர்யா, அர்ஜூன், அசோகன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Ravi Mohan Yogi Babu ரவி மோகன் யோகி பாபு 
      Next Story
      ×
        X