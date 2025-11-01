என் மலர்tooltip icon
      சொந்தமாக தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கிய நடிகர் ஆரவ்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Nov 2025 4:10 AM IST
      • மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் அஜித் நடித்த விடாமுயற்சி படத்தில் தோன்றியிருந்தார்.
      பிக் பாஸ் மூலம் புகழ்பெற்று கதயநாயகனாக உருவெடுத்த ஆரவ் கடைசியாக மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் அஜித் நடித்த விடாமுயற்சி படத்தில் தோன்றியிருந்தார். முன்னதாக மார்க்கெட் ராஜா உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருந்தார்.

      இந்நிலையில் சொந்தமாக தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்குவதாக ஆரவ் அறிவித்துள்ளார்.

      இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கடந்த பல ஆண்டுகளாக மக்கள் அளித்த அன்பும் அங்கீகாரமும், எனக்கு பெரும் உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் வழங்கியதோடு, இந்த அழகான திரைப்பட உலகின் ஒரு பகுதியாகவும் மாற்றியுள்ளது.

      இப்போது அந்த பயணத்தை அடுத்த கட்டத்துக்குக் கொண்டு செல்லும் நோக்கில், எனது திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனமான "AARAV STUDIOS"-இன் துவக்கத்தை பணிவுடன் அறிவிப்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்.

      AARAV STUDIOS என்பது கதை சொல்லும் கலையின்மீது உள்ள தீவிரமான ஆர்வத்திலிருந்தும், ஆழமான அன்பிலிருந்தும் உருவானது. விஷுவல் மற்றும் கிரியேட்டிவ் உலகில், இதுவரை சொல்லப்படாத இயல்பான கதைகளை உருவாக்கும் நோக்குடன், இந்த நிறுவனம் உருவாகியுள்ளது.

      கடவுளின் அருளும், திரைப்பட ரசிகர்களின் அன்பும் துணையாக, இதயங்களைத் தொடும் சிறந்த படங்களை தொடர்ந்து உருவாக்கும் நம்பிக்கையுடன், நன்றியுடன், எங்களின் இந்த சினிமா பயணத்தை பெருமையுடன் தொடங்குகிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

