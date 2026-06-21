ரிஷபம்- வார ராசிபலன் 21.6.2026 முதல் 27.6.2026 வரை

தேவைகள் நிறைவேறும் வாரம். ராசியில் 7, 12 ம் அதிபதி செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறார். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், சுபிட்சமும் உண்டாகும். மங்களகரமான சுபகாரியங்கள் கைகூடும். தம்பதிகளிடம் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். லாப ஸ்தான சனியால் பணம் பல வழிகளில் தேடி வரும். அனைத்து தேவைகளும் பூர்த்தியாகும். கொடுக்கல் வாங்கல் சரளமாக இருக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். வாக்கு வன்மையால் புகழ் பெறுவீர்கள். சமுதாயத்தில் கவுரவமான நிலையை அடைவீர்கள். உடல் ஆரோக்கிய பாதிப்புகள் குறையும். கொடுத்த கடன்கள் தடையின்றி வசூலாகும். இடமாற்றங்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களின் தகுதி திறமைக்கு ஏற்ற உயர்வு கிடைக்கும். சிலருக்கு அரசு உத்தியோக வாய்ப்பு உள்ளது. மகிழ்ச்சியான நல்ல சம்பவங்கள் நடக்கும். உங்களது கருத்துக்களுக்கு மாற்று கருத்துக்கள் இருக்காது. வெளிநாட்டு வேலை முயற்சி வெற்றிதரும். நல்ல தொழில் கூட்டாளிகள் கிடைப்பார்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் சாதகமான சூழ்நிலை உண்டாகும். வெள்ளிக்கிழமை உச்சிஷ்ட மஹா கணபதியை வழிபடவும்.