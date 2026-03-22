தனுசு: வார ராசிபலன் 22.3.2026 முதல் 28.3.2026 வரை

தனுசு
நன்மைகள் நடக்கும் வாரம். பாக்கிய ஸ்தான அதிபதி சூரியன் கேந்திரத்தில் அமர்வது தனுசு ராசிக்கு நன்மைகளை அதிகரிக்க கூடிய அமைப்பாகும். புதிய சொத்துக்கள் சேரும். வாகன வசதிகள் பெருகும். சொத்துக்களாலும் சொந்தங்களாலும் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் அகலும். பாக்கிய ஸ்தானம் பலம் பெறுகிறது. தெய்வ சிந்தனை அதிகரிக்கும். முன்னோர்களின் நல்லாசி கிட்டும். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் கைக்கு வந்து சேரும். ஆழ்ந்த தொழில் ஞானமும், தெளிவான உள்ளுணர்வும் உண்டாகும்.
உறவுகளின் ஆதரவை சார்ந்தே வாழ்ந்தவர்களுக்கு முன்னேற்றப் பாதை தென்படும். கர்மம் செய்ய புத்திரன் பிறப்பான். இல்வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். பங்கு மார்க்கெட் லாபம் கூடும். காதல் கைகூடும். சிலர் வீடு, வாகனம், திருமணம் போன்ற சுப செலவிற்காக கடன் பெறலாம். நீண்ட காலமாக தடைபட்ட உயர் ஆராய்ச்சி கல்வி வாய்ப்பு சாதகமாகும். 27.3.2026 அன்று காலை 9.36க்கு சந்திராஷ்டமம் ஆரம்பிப்பதால் வீண் விரயங்கள் இழப்புகள் மருத்துவ செலவுகள் வரலாம். ஆன்மீக குருமார்களின் நல்லாசிகளை பெறவும்.
'பிரசன்ன ஜோதிடர்'
ஐ.ஆனந்தி
செல்: 98652 20406