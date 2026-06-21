துலாம்- வார ராசிபலன் 21.6.2026 முதல் 27.6.2026 வரை

திருப்திகரமான வாரம். ராசி அதிபதி சுக்ரன் 10ம் மிடமான தொழில் ஸ்தானத்தில் உள்ள உச்சம் பெற்ற குருவுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். தொழிலை தொடர்ந்து நடத்தலாமா? இழுத்து மூடி விட்டு செல்லமா என்று கவலையுடன் இருந்தவர்களுக்கு தொழிலில் நல்ல திருப்புமுனை உண்டாகும். எதிர்ப்புகள் விலகும். மனகுழப்பம் நீங்கும். தொழில், உத்தியோகத்தில் பொறுமை, கடமை உணர்வு அதிகரிக்கும். தொழில் விரிவாக்கத் திட்டத்திற்கு அரசு மற்றும் வங்கி உதவிகள் கிடைக்கும். சிலருக்கு பணி நிமித்தமாக வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் ஏற்படலாம். முன்னேற்றத்திற்கான வழி பிறக்கும். உபரி வருமானங்கள் அதிகம் கிடைக்கும். ஐஸ்வர்யம் பெருகும். பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பாக சித்தப்பாவுடன் பேச்சு வார்த்தை நடக்கும். பிள்ளைகள் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். திருமணத் தடை அகலும். பொன் பொருள் ஆபரணங்கள் ஆகியவை சேரும். கோர்ட், கேஸ் பிரச்சனையால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் அகலும். மற்றவர்களுக்கு உதவிகள் செய்வீர்கள். புனித யாத்திரைகள் செல்வீர்கள். முன்னோர்களின் நல்லாசிகள் உங்களை வழி நடத்தும். பாக்கிய பலன்களை அதிகரிக்க மகாலட்சுமியை வழிபடவும்.