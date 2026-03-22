சிம்மம்: வார ராசிபலன் 22.3.2026 முதல் 28.3.2026 வரை

முயற்சிகளும், திட்டங்களும் நிறைவேறும். மாற்றங்களால் ஏற்றம் பெறும் வாரம். ராசிக்கு செவ்வாய் மற்றும் புதன் பார்வை உள்ளது. அமைதியான சிந்தனைகளுடன் வாழ்க்கையை நடத்துவீர்கள். தோற்றம் பொலிவு பெறும். ஆன்ம பலம் பெருகும். சாதிக்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் படிப்படியான முன்னேற்றமும் முடிவில் வெற்றியும் உண்டாகும். உங்களை உதாசீனம் செய்தவர்கள் நயந்து பேசுவார்கள். உங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவசியம் பற்றி உணருவார்கள்.

வேலை இன்மையால் பிறரின் வெறுப்பிற்கு ஆளாகியவர்களுக்கு கவுரவமான வேலை கிடைக்கும். தலைமைப் பதவி தேடி வரும். வேலை பார்த்த இடத்தில் ஏற்பட்ட வீண் பழிகள் அகலும். பிள்ளைப்பேற்றில் நிலவிய குறைகள் அகன்று குலம் தழைக்க அடுத்த வாரிசு உருவாகும். சிலரது வாரிசுகளுக்கு திருமணம் நடக்கும். அஷ்டமச் சனியின் காலத்தில் திருமணம் நடத்துவதை தவிர்ப்பது நல்லது. ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் சீராகும். கணவன் மனைவி ஒற்றுமை சிறப்பாக இருக்கும். சிவனை வழிபட்டால் வாழ்க்கை சீராகும்.

'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

