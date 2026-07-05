சிம்மம்- 2026 வார ராசிபலன் 5.7.2026 முதல் 11.7.2026 வரை

எண்ணங்களும் விருப்பங்களும் நிறைவேறும் வாரம். பொதுவாக லாப ஸ்தானத்தில் சூரியன் நிற்பதால் ஒரு ஜாதகத்தில் உள்ள தோஷங்களும் சாபங்களும் விலகும். தற்போது ராசி அதிபதி சூரியன் லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால் மூத்த சகோதரம் மற்றும் சித்தப்பா உங்களின் முயற்சிக்கு உதவியாக இருப்பார்கள். எதிர்பார்த்த தகவல் சாதகமாக வரும். திருட்டுப் போன பொருள்கள் கிடைக்கும். புத்தி சாதூரியத்துடன் நடந்து கொண்டு நன்மை அடைவார்கள். மாணவர்கள் தனித்திறமையால் மற்றவர்களின் பாராட்டை பெறுவீர்கள். அஷ்டமச் சனியின் தாக்கம் சிறிது குறையும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் நிலவும். எதிர்காலத் தேவைக்காக திட்டமிடுவீர்கள். வாழ்க்கை துணைக்கு விரும்பிய உத்தியோக உயர்வு உண்டு. பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலனுக்கு ஒரு தொகையை முதலீடு செய்யும் ஆர்வம் உண்டாகும். 6.7.2026 அன்று காலை 9.57 முதல் 8.7.2026 அன்று மாலை 4 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் கெட்ட சகவாசத்தை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் மூன்றாம் நபர்களால் திடீர் பிரச்சினைகள் தலை தூக்கலாம். பங்குச் சந்தையில் கவனம் தேவை. தினமும் விநாயகரை வழிபடுவதால் சகல காரியமும் சித்தியாகும்.