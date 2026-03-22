மகரம்: வார ராசிபலன் 22.3.2026 முதல் 28.3.2026 வரை

புதிய சொத்துக்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
மன உளைச்சல் மன அழுத்தங்கள் நீங்கும் வாரம். ராசி அதிபதி சனி பகவான் வெற்றி ஸ்தானத்தில் சூரியனுடன் சேர்ந்துள்ளார். அவப்பெயர்கள், சங்கடங்கள் விலகும். கடன் பிரச்சினையால் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த சுணக்க நிலைமாறும். சிந்திக்கும் திறனால், உள்ளுணர்வால் தொழிலில், வாழ்வில் ஏற்படப்போகும் அனைத்து ஏற்ற இறக்கங்களையும் உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள். லாபகரமான நிலைக்கு தொழிலை கொண்டு செல்வீர்கள். இழந்த சொத்துக்கள் மீண்டும் கைக்கு வந்து சேரும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.

வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பாராத லாபங்கள் உண்டு. வேலை இல்லாதவர்களுக்கு நிலையான, நிரந்தரமான வேலை கிடைக்கும். பெண்களுக்கு அழகிய ஆடை ஆபரணங்கள் சேர்க்கை அதிகரிக்கும். ஆண்களுக்கு மனைவியால் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி நிலவும். கடன் தீர்க்க சொத்துக்களை விற்றவர்கள் புதிய சொத்துக்கள் வாங்குவார்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வி ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குழந்தை பேறு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளது. திருமண தடைகள் அகலும். வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமியை வழிபடவும்.

'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

