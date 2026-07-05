கடகம்- 2026 வார ராசிபலன் 5.7.2026 முதல் 11.7.2026 வரை

சங்கடங்கள் நீங்கும் வாரம். ராசியில் உள்ள உச்ச குருவின் 9ம் பார்வை பாக்கிய ஸ்தானத்தில் உள்ள சனியின் மேல் பதிகிறது. வெளிநாட்டு பணப் புழக்கம் அதிகரிக்கும். கடன் தொல்லையில் இருந்து இடைக்கால நிவாரணம் கிடைக்கும். சிலர் கடன் வாங்கி சுய தொழில் நடத்தி முன்னேறுவார்கள். வராக்கடனாக நிலுவையில் உள்ள பணம் வந்து சேரும். புதிய சொத்துக்கள், வாகனம் வாங்கும் விரும்பம் நிறைவேறும். அரசுப் பணி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் பூர்வீகம் வந்து செல்வதில் இருந்த நடைமுறை சிக்கல்கள் நீங்கும். தாய் மற்றும் நண்பர்கள் உதவியால் வீடு கட்டும் பணி துரிதமடையும். சிலருக்கு புதிய வாகனங்கள் வாங்கும் முயற்சி பலிதமாகும். திருமணத்திற்கு நல்ல வரன் அமையும். இந்த ஜென்மத்தில் உலகில் உள்ள அனைத்து இன்பங்களையும்,வெற்றிகளையும் அடைவீர்கள். ஆன்மீக பயணம் செல்வதில் விருப்பம் உண்டாகும். கணவன் மனைவிக்கிடையே மகிழ்ச்சி நிலவும். 6.7.2026 அன்று காலை 9.57 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் தேவையற்ற சிந்தனைகளை தவிர்க்கவும். அனைவரிடம் பொறுமையாக அன்பாக பழகுவது நல்லது. பொருளாதாரத்தில் நலிந்த வர்களுக்கு ஆடை தானம் வழங்கவும்.